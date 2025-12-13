Манул Тимофей из Московского зоопарка будет получать меньше крыс и перепелов

Он достиг своего зимнего веса и будет получать меньше еды, потому что организм манула рассчитан на суровую центральноазиатскую зиму, сообщил начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Рацион манула Тимофея из Московского зоопарка в течение всего года состоит из птиц и грызунов. Сейчас, после завершения зажировки, палласов кот начнет получать меньше еды, сообщил ТАСС начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин.

"Рацион манула Тимофея по составу круглый год одинаковый - это перепела сельскохозяйственные и лабораторные грызуны - мыши, крысы и другие, и просто в разные периоды года он получает разное их количество. Вот он сейчас достиг своего зимнего веса и будет получать их поменьше, потому что организм манула рассчитан на очень суровую центральноазиатскую зиму. И хотя у нас зима мягкая, мы все равно моделируем ситуацию вот этой зимней бескормицы", - сказал Брагин.

Он отметил, что сейчас манул питается один раз в день, а иногда - два, зверь будет сохранять максимальный вес несколько месяцев, после чего начнет худеть к лету. Один разгрузочный день без еды у него уже есть, а в каких-то случаях может появляться второй разгрузочный день в неделю. Зоологи отслеживают вес и поведение Тимофея, исходя из этих двух факторов принимается решение по объемам питания.

"У него годовой цикл: он должен быть толстеньким два-три месяца в году и худеньким - два-три месяца в году. Все, что между - это изменение веса. <...> Наша задача - максимально повторить природную ситуацию, вот эту вот вариативную - сегодня я поймал маленькую птичку, завтра крупного грызуна, например, большую песчанку, потом ничего не поймал. Мы моделируем хаос такой, чтобы <...> постоянно была какая-то у них занятость, какие-то эмоции", - добавил Брагин.