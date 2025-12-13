В Москву и Подмосковье уже в начале следующей недели может вернуться оттепель

Потепление будет связано с юго-западным и южным ветром, который восстановит западно-восточный перенос над Центральной Россией и приблизит теплый атмосферный фронт с запада

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Положительная температура воздуха может вернуться в Москву и Подмосковье уже в начале новой недели. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Днем во вторник, 16 декабря, дело может дойти до оттепели и столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов, при этом на фоне облачной погоды не исключен небольшой снег", - сказал собеседник агентства.

В ночь на среду, 17 декабря, синоптики ожидают также от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем в середине недели уже от минус 2 до плюс 3 градусов. "Такой же характер погоды сохранится и во второй половине будущей недели", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что потепление будет связано с юго-западным и южным ветром, который восстановит западно-восточный перенос над Центральной Россией и приблизит теплый атмосферный фронт с запада.

Между тем, в предстоящие двое суток холодная погода в столичном регионе сохранится. Синоптики ожидают, что в течение субботы столбики термометров покажут до минус 5 градусов в столице и до минус 7 градусов в Подмосковье. При этом сохранится северный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с и отдельными порывами до 17 м/с.

Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями воздух в столице остынет до минус 8-6 градусов, по области - от минус 10 до минус 5 градусов. Днем в воскресенье, 14 декабря, ожидается минус 6-4 градуса в Москве и от минус 8 до минус 3 градусов в Подмосковье. Местами сохранятся порывы ветра до 15 м/с.

Холодным прогнозируют специалисты Гидрометцентра РФ и понедельник, 15 декабря. Так, ночью столбики термометров могут опуститься до 11 градусов ниже нуля в столице и до минус 13 градусов в Подмосковье. Днем на фоне небольшого снега местами в Московском регионе будет до минус 4 градусов.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала климатической зимы в столице. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, холодный атмосферный фронт, пересекавший территорию центральных областей Европейской России с севера на юг, вызвал резкое понижение температуры. "Так, в Москве, после утренних плюс 5 градусов уже к 16 часам температура опустилась ниже 0 градусов, а субботний ночной минимум, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составил минус 5,8 градуса - это самая низкая температура воздуха, отмеченная в столице с начала осенне-зимнего сезона", - написал он в своем Telegram-канале.