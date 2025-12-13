Специалист Джакония напомнил, как восстановить телефон после холода

При низких температурах лучше всего брать с собой теплые чехлы и сумки для устройств, напомнил глава центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Воздействие низких температур может вести к деградации и к отказам устройств, а их перенос из мороза в тепло может спровоцировать необратимые последствия из-за образования влаги, напомнил в комментарии для ТАСС глава центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования оператора "Мегафон" Александр Джакония.

С научной точки зрения деградация и отказы гаджетов случаются из-за физико-химических процессов на фоне низких температур, при этом "основной удар" приходится по аккумуляторам. Электролит густеет, ионный обмен замедляется, напряжение падает, и все вместе это приводит к возможному отключению гаджетов на морозе.

Устройства с литий-ионными аккумуляторами - например, современные смартфоны, планшеты и электронные книги - быстрее других выходят из строя. У пауэрбанков, по утверждению Джаконии, часть емкости исчезает после одного переохлаждения без возможности восстановления, а с поврежденной батареей их использовать опасно. Ноутбуки также плохо переносят низкие температуры - у них тускнеет экран, начинаются системные ошибки. В некоторых устройствах с динамиками те могут начать "хрипеть", а у микрофонов может снизиться чувствительность.

Если устройство провело какое-то время, например, в холодной машине, его лучше выключить и переместить в помещение с ровной температурой - "печка" в авто имеет температурные скачки. После возвращения в уже теплый салон не нужно сразу включать гаджет - из-за конфликта прогретого воздуха и холодного корпуса, создающих влагу внутри устройства.

"Не стоит ускорять процесс феном или потоком горячего воздуха из печки. Такой прогрев действует рывками: внешняя поверхность становится теплой, а внутренние компоненты остаются холодными, что только увеличивает количество влаги внутри корпуса", - сказал Джакония.

Чтобы "отдохнуть", телефону нужен минимум час, отметил он. Но и этого может не хватить, и тогда стоит выделить еще время на "отдых" при комнатной температуре.

"Когда сбои сохраняются несколько часов, лучше не продолжать эксперименты с зарядкой. Конденсат может вызывать микроповреждения на контактах, и в таком случае безопаснее обратиться в сервис", - резюмировал эксперт.

Советы по минимизации рисков

При выходе на холод лучше всего брать с собой теплые чехлы и сумки для устройств, а лучшим местом для их вынужденного хранения в машине является багажник - "температурный режим там мягче, чем в салоне", пояснил специалист "Мегафона".

"Технику нужно полностью выключить, а не переводить в спящий режим, и по возможности упаковать в герметичный пакет, вытеснив из него воздух - это минимизирует образование конденсата. Крайне нежелательно оставлять устройства в открытых держателях или на сиденьях, где они напрямую контактируют с холодным воздухом", - предупредил он.