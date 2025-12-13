Минпросвещения: зимние школьные каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января

Для первоклассников также рекомендуют предусмотреть дополнительный период отдыха с 16 по 22 февраля

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Зимние школьные каникулы в 2025-2026 учебном году продлятся с 31 декабря по 11 января. Об этом говорится в рекомендациях Министерства просвещения РФ, которые изучил ТАСС.

"Рекомендованные даты школьных каникул в 2025-2026 учебном году при системе обучения по четвертям: осенние каникулы с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября); зимние каникулы: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года",- говорится в документе.

Согласно рекомендациям, весенние каникулы у школьников продлятся с 28 марта по 5 апреля, а летние каникулы с 27 мая по 31 августа.

Для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в период с 16 по 22 февраля.