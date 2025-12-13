В Москве выпавший снег не сохранится до Нового года

Высота снежного покрова в столице составляет 2 см, что ниже климатической нормы на 15%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Снежный покров, сформировавшийся в Москве и Подмосковье после осадков в конце недели, не долежит до Нового года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Прошедшие в столичном регионе в пятницу и в ночь на субботу осадки в виде мокрого снега и снега в очередной, уже в пятый раз с начала холодного сезона сформировали небольшой снежный покров", - написал Леус.

По его словам, в Москве высота снежного покрова составляет 2 см, что ниже климатической нормы на 15%, в Подмосковье - в основном от 1 до 3 см, местами до 6 см. Предстоящий трехдневный морозный период, отметил Леус, будет малоснежным и не повлияет на высоту снежного покрова, после чего в регион вернутся оттепели, которые приведут к таянию снега.