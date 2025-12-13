Глава ДНР исполнит мечты детей участников СВО в рамках акции "Елка желаний"

Денис Пушилин призвал депутатов, республиканских и муниципальных чиновников, а также общественников принять в ней участие, чтобы подарить детям праздничное настроение

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин примет участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой исполнит новогодние желания троих детей из семей участников СВО. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

"В этом году филиал Фонда "Защитники Отечества" по ДНР был выбран одним из 20 филиалов по всей стране для проведения очного этапа акции "Елка желаний". Это решение подчеркивает эффективность работы филиала и дает возможность подарить радостные моменты детям ветеранов и участников специальной военной операции. С большой радостью исполню желания тринадцатилетнего Ярослава из Донецка, восьмилетней Аполлинарии из Докучаевска и семилетнего Германа из Макеевки", - написал он.

Пушилин также охарактеризовал акцию как очень правильную и нужную, отметив, что она уже стала новогодней традицией. Глава республики призвал депутатов, республиканских и муниципальных чиновников, а также общественников принять в ней участие, чтобы подарить детям незабываемое праздничное настроение.