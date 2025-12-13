В Мелитополе завершили монтаж главной новогодней ели Запорожской области

Большая часть украшений на площади Победы уже установлена

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы завершили работы по монтажу главной новогодней ели Запорожской области на площади Победы в Мелитополе, передает корреспондент ТАСС. Большая часть украшений на площади уже установлена, в том числе надпись из гирлянд "С Новым годом" перед стелой "Город воинской славы".

Ранее директор муниципального учреждения "Центр экономического развития и инфраструктуры" Александр Шичков сообщал, что срок монтажа и запуска всей иллюминации по городу планируется на 20 декабря. Кроме того, по его словам, будет гораздо больше украшений, их закупили в этом году.

Так, впервые новогодние украшения будут установлены на площадке законсервированного и закрытого щитами фонтана на площади Победы, монтаж гирлянд также проводится в нескольких скверах и парке им. Горького.