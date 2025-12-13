Отряд "Пантеры" из бывших боевиков в ЦАР помогает инструкторам из РФ

Как отметил российский инструктор с позывным Спинда, все члены отряда прошли подготовку под присмотром российских специалистов

БАНГИ /ЦАР/, 13 декабря. /ТАСС/. Бывшие боевики группировки UPC ("Союз за мир в ЦАР") в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), перешедшие на сторону правительства, выполняют боевые задачи вместе с российскими инструкторами в составе отряда "Пантеры". Об этом ТАСС рассказал член отряда Харун.

"Я в "Пантерах". Раньше мы были боевиками UPC, потом сдались русским. Сейчас нас 120 человек", - сказал Харун.

Как отметил российский инструктор с позывным Спинда, все члены отряда прошли подготовку под присмотром российских специалистов. "Про Харуна могу сказать, что не раз с ним были в бою. Проявляет себя как самоотверженный воин", - сказал Спинда.

Харун рассказал, что ему 27 лет, российские инструкторы называют его "черным русским" за смелость. На сторону правительства ЦАР он перешел в 2021 году.