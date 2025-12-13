На Ставрополье объявили штормовое предупреждение

В регионе прогнозируются дожди, снег, метель, ветер с порывами до 20-25 м/с

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено из-за снегопадов, сильного ветра и похолодания на Ставрополье. Порывы ветра могут достигать 25 м/с, сообщается на сайте краевого Центра по гидрометеорологии.

"Штормовые предупреждения об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях в Ставропольском крае. В связи с перемещением холодного атмосферного фронта и резким вторжением арктического воздуха, на территории Ставропольского края ожидается ухудшение погодных условий", - говорится в сообщении.

13 декабря в регионе прогнозируются дожди, сильный снег, метель, ветер с порывами до 20-25 м/с. Снегопад и туманы продолжатся и 14 декабря. Температура воздуха днем может понижаться до минус 5 градусов, ночью - до минус 10 градусов, что приведет к гололеду.

В регионе уже отмечаются первые снегопады этой зимы. В Ставрополе 13 декабря планировалась акция по созданию видеооткрыток с новогодними поздравлениями в центре города. Из-за непогоды мероприятие перенесли на следующий день.

"На улицах Ставрополя видимость ограничена осадками в виде обильного снега в сочетании с боковым ветром", - сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

По сообщению администрации Кировского округа, местами в городе Новопавловске зафиксированы частичные отключения электроэнергии. Ведется поиск неисправности и восстановление электроснабжения.