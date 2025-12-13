Церковь Успения Богородицы в Вешняках вернула исторический облик

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Реставрация известного памятника архитектуры XVII века, церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках в Москве завершена. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Реставрация потребовалась в связи с тем, что с течением времени храм начал постепенно оседать, а это всегда риск разрушения", - говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты укрепили фундамент методом инъектирования специального скрепляющего раствора, что позволило обойтись без масштабных земляных работ. Также была усилена кирпичная кладка, заделаны трещины и восстановлены утраченные каменные и деревянные элементы фасада.

Внутри храма реставраторы привели в порядок кладку подвала, включая своды Монье, отреставрировали монументальную живопись XIX века на втором ярусе, а также старинные мозаичные полы конца XIX - начала XX века. Четырехярусный иконостас был украшен золочением.

Во время реставрации специалисты определили первоначальный цвет стен - охристый с золотыми оттенками, который использовали при финальной отделке. Под полами первого этажа был обнаружен кирпич с клеймом Patent, изготовленный на заводе купца Николая Горизонтова в Новгородской губернии. Кроме того, в алтарной части выявили и законсервировали подлинную живопись "под мрамор" конца XIX - начала XX века.

Территорию вокруг храма благоустроили, уложив брусчатку. По словам мэра, проведенные работы позволили вернуть церкви исторический облик и обеспечить ее сохранность на долгие годы.