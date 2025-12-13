В Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег

В ноябре в регионе преобладала теплая и засушливая погода

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Первый снег выпал на плато Ай-Петри в Крыму, где на вершине высотой 1 234 м над уровнем моря располагается популярный горный тематический парк. Об этом сообщается в Telegram-канале туристического центра Ай-Петри.

"В Крыму снег бывает нечасто, но горы всегда встречают его раньше. Сегодня на плато Ай-Петри первый снег. Легкая зимняя пудра сделала пейзаж намного интереснее", - говорится в сообщении.

По данным крымского гидрометцентра, в ноябре в регионе преобладала теплая и засушливая погода. Осадков в горах выпало всего от 3 до 8% нормы, что привело к понижению уровня воды в реках полуострова. В горах был отмечен значительный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри выпало 3,1 миллиметра (3% нормы), а в районе метеостанции Ангарский перевал - 6,7 миллиметра (8% нормы), отметили гидрологи. В горных районах ни разу не образовывался снежный покров.

Канатная дорога от поселка Мисхор на Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов полуострова. С высоты 1 153 м открывается вид на южный берег Крыма. Протяженность маршрута составляет 1 620 м, перепад высот - 725 м.