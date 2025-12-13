В Петербурге открылась Рождественская ярмарка

Она продлится до 11 января

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Рождественская ярмарка начала работу в Петербурге. Она продлится до 11 января, сообщается в Telegram-канале губернатора Александра Беглова.

"По просьбам петербуржцев в этом году мы продлили срок ее работы - она будет радовать гостей до 11 января", - говорится в сообщении.

Основная особенность ярмарки - оформление с эстетикой подлинной русской культуры, архитектурой благородных усадеб и монастырских рынков. Новая концепция делает акцент на историческую преемственность и российские традиции канонического Рождества.

"В этом году мы переосмыслили Рождество по-петербургски. Нашей задачей было создать целостное пространство, особый рождественский городок, вдохновленный канонами православного Рождества и старорусских ярмарок. На Рождественской ярмарке человек будет чувствовать связь с историей, городом, своей семьей и культурой", - рассказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Программа зимних праздников традиционно развернется на трех площадках города - Манежной, Московской и Дворцовой площадях. Согласно новой концепции Рождественской ярмарки, количество торговых мест сохранится на уровне прошлого года - 136.

Также на Конюшенной площади откроется новогодний каток. На катке можно будет и покататься на коньках и посмотреть яркий ледовый спектакль от Санкт Петербургского государственного Ледового театра. В этом году это будет спектакль "Снегурочка" по мотивам сказки Александра Островского, адаптированной для семейного просмотра. Размер ледового поля - 18 на 40 м с возможностью одновременного пребывания на льду до 100 человек. В предыдущем сезоне Рождественскую ярмарку посетили порядка 1,5 млн петербуржцев и гостей города.