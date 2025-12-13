В Москве на внешней стороне ТТК было затруднено движение из-за ДТП
10:03
обновлено 10:40
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады в Москве было затруднено из-за ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне ТТК (в районе Рижской эстакады) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Позднее в столичном департаменте транспорта сообщили о восстановлении движения.
"Движение на внешней стороне ТТК восстановлено", - говорится в сообщении.
В новость внесены изменения (13:39 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.