Путин выразил соболезнования родным академика Илькаева

Глава государства отметил его вклад в развитие физики

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье академика РАН Радия Илькаева. Глава государства отметил неоценимый вклад ученого в развитие приоритетных направлений физики, отечественной атомной отрасли.

"Академик Илькаев был выдающимся ученым, настоящим подвижником и патриотом. За годы плодотворной исследовательской деятельности он внес поистине уникальный вклад в развитие приоритетных направлений физики, отечественной атомной отрасли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны, ее технологического суверенитета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что память о Радии Ивановиче Илькаеве навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, учеников и всех, кто его знал.

10 декабря сообщалось о том, что научный руководитель ядерного центра в Сарове, академик Радий Илькаев умер на 88-м году жизни.

Илькаев работал во ВНИИЭФ с 1961 года, после окончания физического факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Большая часть научных достижений Илькаева связаны с созданием новых видов ядерного и термоядерного оружия и разработкой термоядерного реактора. Под его руководством разработана концепция сверхмощной лазерной установки "Искра-6", основанная на лазере петаваттного уровня "Луч".

Илькаев был специалистом по теоретической и экспериментальной ядерной физике, физике высоких энергий, созданию ядерных зарядов с улучшенными энергетическими характеристиками. Автор работ по проблеме повышения безопасности ядерных зарядов и боеприпасов. Создал ряд физико-математических моделей работы ядерных и термоядерных зарядов в широком диапазоне внешних (в том числе экстремальных) условий с учетом газодинамических процессов и процессов переноса электромагнитного излучения и нейтронов. Работал над проблемами конверсии оборонной науки и техники, а также применения достижений ядерной физики в мирных целях. В 2000 году был избран членом-корреспондентом РАН, в 2003 году - действительным членом РАН.