В Астрахани объявили тендер на 7,5 млн рублей за снос обрушившегося дома

Будущий подрядчик должен будет отключить здание от оставшихся действующих инженерных коммуникаций, демонтировать его, а затем очистить территорию от мусора

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Управление по капитальному строительству Астрахани объявило закупку на снос многоквартирного дома, частично обрушившегося 28 июля в областном центре, с последующей зачисткой территории за 7,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

"Объект закупки - снос многоквартирного дома литер "А" с последующей зачисткой территории по адресу: улица Ляхова, 6 в Ленинском районе Астрахани. <…> Начальная цена - 7 млн 550,7 тыс. рублей", - указано в карточке торгов.

Согласно документам, будущий подрядчик должен будет отключить здание от оставшихся действующих инженерных коммуникаций, демонтировать его, затем очистить территорию от мусора. В его обязанности также войдут поставка всего оборудования и спецтехники, организация площадок складирования и вывоза мусора и многое другое.

Конкурс завершится 22 декабря. Работы должны быть проведены до конца декабря 2026 года.

В пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова 28 июля произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. Введен режима ЧС муниципального уровня. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УКРФ.