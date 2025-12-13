Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог и улиц

Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Городские службы в непрерывном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы на фоне снегопада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

"Прирост свежевыпавшего снега за ночь составил до двух сантиметров. В течение дня может выпасть еще до сантиметра снега", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. В комплексе городского хозяйства отметили, что цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и станциям метро, дворовых территорий.