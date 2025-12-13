На прямую линию с Путиным поступило более 1,1 млн обращений

Наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,1 млн обращений от граждан к президенту РФ уже принял штаб Народного фронта перед программой "Итоги года с Владимиром Путиным", прямая линия пройдет 19 декабря в совмещенном с большой пресс-конференцией формате.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, открыт для приема заявок уже 10-й день. Всего на текущий момент был принят и обработан 1 млн 108 тыс. обращений в различных форматах. Лидерами по количеству поданных заявок остаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

Согласно статистике, которая приводится в канале Кремля в Max, наиболее популярным способом обращения остается звонок в кол-центр - россияне позвонили на прямую линию 459 тыс. раз. Сообщений в формате SMS и MMS поступило более 208 тыс. суммарно.

Свыше 136 тыс. человек предпочли оставить свои заявки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Через мобильное приложение "Москва - Путину" было отправлено 14 тыс. писем, а через одноименный сайт поступило 40 тыс. обращений. Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в мессенджере Max - этим новшеством воспользовалась уже 251 тыс. человек, и подобный способ обращения стал вторым по популярности после звонка в кол-центр.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 млн 500 тыс. обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 млн 200 тыс. раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.