Ликсутов: светофоры на улицах Москвы научились "договариваться" друг с другом

По словам заммэра города, теперь устройства умеют работать в координации и включают зеленый сигнал таким образом, чтобы машины с одного перекрестка успевали проехать следующий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) настроили светофоры по 630 адресам Москвы на "единую волну". Теперь устройства умеют работать в координации и включают зеленый сигнал таким образом, чтобы машины с одного перекрестка успевали проехать следующий, сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.

"Для быстрого проезда на столичных перекрестках специалисты ЦОДД настроили режим светофоров по 630 адресам. Благодаря технологии в городе стало меньше локальных заторов, трафик распределяется более равномерно", - сказал Ликсутов.

В некоторых местах заработал принцип так называемой светофорной координации. Он предполагает, что несколько светофоров работают как одна система и связаны друг с другом "цепочкой" с единым временем цикла. В результате зеленые сигналы по основным направлениям включаются так, чтобы машины с одного перекрестка успевали проехать следующий также на зеленый свет.

Так, например, по принципу координации работают две связки светофоров на Таганской площади, передавая сигналы с одного устройства на другой. Они помогают быстрее выезжать с внутренней стороны дублера Садового кольца и улицы Больших Каменщиков на внешнюю сторону дублера Садового кольца. По словам Ликсутова, данная технология уже позволила снизить локальные заторы. В результате после введения новой настройки движение в этом месте улучшилось на 20%.