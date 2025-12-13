Москалькова: родственники пленных бойцов не поддаются на шантаж с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что практически всегда россияне с достоинством отвечают на провокации

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Случаи шантажа со стороны Украины родственников военнопленных были массовыми в начале СВО, но из-за стойкости россиян не давали результата и стали единичными. Об этом в интервью ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В начале СВО это было просто массовое явление, когда родственники наших военнопленных понуждались к совершению противоправных действий. Их заставляли выходить на площади, протестовать, выступать против власти, совершать другие противоправные действия, но, увидев, что это не дает результата, сегодня уже такие случаи единичны", - сказала Москалькова.

Она отметила, что практически всегда россияне с достоинством отвечают на эти провокации и не поддаются тому, чтобы втягиваться в какие-то противоправные действия.

25 ноября ТАСС сообщал, что спецслужбы Украины принуждают к совершению террористических актов жену пленного российского бойца Елену Фролову, шантажируя ее видеозаписями с пытками ее пленного мужа. Как рассказала ТАСС Фролова, ее заставляли поджечь машину и квартиру высокопоставленного российского военнослужащего или автомобили силовиков, а также требовали деньги, угрожая расправой.