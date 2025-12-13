Движение на 1 249-м км трассы М-12 "Восток" организовали по встречной полосе

Утром сообщалось, что движение в сторону Москвы временно остановлено из-за ДТП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта в сторону Москвы на 1 249-м км федеральной трассы М-12 "Восток" организовано по встречной полосе. Об этом сообщил "Автодор" в своем Telegram-канале.

"Движение на 1 249-м км М-12 "Восток" организовано по встречной полосе", - говорится в сообщении.

Утром сообщалось, что движение автотранспорта в сторону Москвы временно остановлено на 1 249-м км федеральной трассы М-12 "Восток" из-за ДТП.