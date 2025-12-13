В Саратовской области ограничили движение на участках федеральных трасс

Это случилось из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Движение временно ограничено на участках федеральных трасс в Саратовской области из-за непогоды. Об этом сообщило в своем Telegram-канале региональное министерство дорожного хозяйства.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями <…> введено временное ограничение движения на трассах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ограничения действует на участках следующих трасс: Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (с 47-го по 428-й км), А-298 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан (с 36-го по 272-й км), Р-22 "Каспий" на подъезде к Саратову (с 549-го по 729-й км), Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов (с 516-го по 616-й км). Кроме того, с 16:00 по местному времени (15:00 мск) ограничено движение для фур и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (со 111-го по 396-й км) и А-298 (с 272-го по 582-й км). Движение будет ограничено до особого распоряжения.

По данным министерства, регион накрыли снегопады и метели, порывы ветра превышают 20 м/с, наблюдается ограниченная видимость менее 20 м. В Саратове ввели режим повышенной готовности.