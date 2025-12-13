Россиянам напомнили о штрафах до 15 тыс. рублей за гирлянды на фасадах

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Размещение новогодних гирлянд подпадает под требования пожарной безопасности - за их нарушение штраф может достигать 15 тыс. рублей для граждан и 400 тыс. рублей - для юрлиц, подчеркивают эксперты, призывая использовать сертифицированные гирлянды.

Как ранее рассказала ТАСС адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина, под правила пожарной безопасности подпадают любые электросветовые украшения, установленные на окнах, дверях, балконах, фасадах, в подъездах и на общем имуществе дома.

"Если жильцы используют несертифицированные гирлянды, перегружают сеть или крепят их на горючие конструкции, это считается нарушением, - рассказала эксперт. - Размещение новогодних гирлянд подпадает под требования пожарной безопасности. При поступлении жалобы инспектор вправе провести проверку. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 тыс.рублей; на физлиц-предпринимателей - от 40 до 60 тыс. рублей; на юрлиц - от 300 до 400 тыс. рублей".

Для украшения общественного пространства Дубинина призвала использовать сертифицированные гирлянды.

"Не подключайте их через самодельные удлинители и не выводите проводку на общее имущество без разрешения управляющей компании. Создавайте новогоднее настроение, но обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности", - сказала она.