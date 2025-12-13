В Чечне завершили строительство пяти объектов здравоохранения в 2025 году

В регионе также проведен капитальный ремонт хирургического и паллиативного отделений и запущено новое отделение реконструктивно-восстановительной хирургии

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Строительство пяти объектов здравоохранения завершили в 2025 году в Чечне, в том числе в высокогорных селах. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"В этом году завершено строительство пяти объектов здравоохранения, из них четыре врачебные амбулатории с пропускной способностью более 100 посещений в смену. Кроме того, поставлено около 2 тыс. единиц различного медицинского оборудования. В тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения России прорабатываются вопросы строительства инфекционной больницы, Ножай-Юртовской и Урус-Мартановской ЦРБ, а также поликлиники в новом районе им. Владимира Владимировича Путина", - отметил он.

Глава ведомства также рассказал, что в регионе проведен капитальный ремонт хирургического и паллиативного отделений и запущено новое отделение реконструктивно-восстановительной хирургии.

"В процессе завершения у нас создание отделения сопроводительной терапии, закуплено необходимое оборудование. В планах на следующий год - перепрофилирование онкологического диспансера в клинический центр онкологии и радиологии с расширением возможностей оказания медицинской помощи", - рассказал Алханов.

Кроме того, в перинатальном центре выполнены работы по капитальному ремонту и оснащению отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Также масштабные ремонтные работы проведены в центральном роддоме.