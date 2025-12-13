Собянин поздравил МАДИ с 95-летием

Мэр Москвы отметил вклад университета в реализацию ключевых инфраструктурных проектов столицы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) с 95-летием со дня основания вуза.

"Желаю коллективу МАДИ новых интересных проектов, которые сделают наш город еще комфортнее и красивее", - говорится в поздравлении опубликованном в Telegram-канале мэра.

По словам мэра, город на протяжении многих лет тесно сотрудничает с университетом. Специалисты МАДИ участвуют в разработке и внедрении передовых технологий в строительство, реконструкцию и эксплуатацию дорог, мостов и тоннелей, создают новые материалы для дорожной отрасли, а также разрабатывают интеллектуальные транспортные системы для управления движением.

Собянин отметил вклад университета в реализацию ключевых инфраструктурных проектов столицы. В частности, по проекту профессора МАДИ Вячеслава Кириллова был построен Большой Москворецкий мост, а выпускник вуза Иван Засов в годы Великой Отечественной войны руководил строительством обводной дороги вокруг Москвы, ставшей прообразом современной МКАД.

Специалисты и студенты МАДИ участвуют в обследовании и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, создают передвижные лаборатории для контроля качества дорожного покрытия и проводят испытания материалов, используемых при ремонте и благоустройстве улиц города.