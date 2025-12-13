В Томской области открыли 90 пунктов обогрева на дорогах

В них люди могут согреться, зарядить электронные устройства, обратиться за медпомощью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В Томской области 90 пунктов обогрева и питания открыты вдоль автомобильных дорог. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В непогоду в регионе местные власти подготовили порядка 90 пунктов - все вдоль автомобильных дорог, а также в местах пропуска автозимников. В них люди могут согреться, здесь их ждут горячая пища, чай, вода, возможность зарядить электронные устройства и узнать последние новости, обратиться за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, пункты обогрева чаще всего размещаются в зданиях кафе, мотелях, автозаправочных и гостиничных комплексах. Для удаленных от населенных пунктов мест используются мобильные и подвижные версии. Их можно быстро установить в любом месте, адаптировать к разным ситуациям и потребностям, что особенно важно, когда необходимо оперативно предоставить помощь населению. "Мобильные специалисты МЧС России обустраивают в палатках и пневмокаркасных модулях. Подвижные работают на базе автобусов, грузовиков и специализированных автомобилей повышенной проходимости", - сказали в пресс-службе.