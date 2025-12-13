В Якутии полицейский спас троих заблудившихся и замерзающих подростков

Одному из них оказали медицинскую помощь

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Полицейский спас в Кобяйском районе Якутии троих замерзающих подростков, которые заблудились. Одному из них оказали медицинскую помощь, жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, сообщается на портале "МВД-медиа".

Уточняется, что во внеслужебное время старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Кобяйскому району капитан полиции Владислав Гуляев вместе со своим братом выехал из районного центра в село Кальвица к родителям. Спустя некоторое время полицейский заметил на тропе, проложенной снегоходами, человеческие следы.

"Сначала он подумал, что пассажиры, возможно, спешились из-за поломки и решили пройтись. Однако следы свернули с дороги, и стало ясно, что люди пошли вниз по течению реки Лены. Владислав Гуляев сказал брату следовать за ним. Его бдительность и опыт не подвели: в пустынной местности неподалеку были обнаружены трое уставших и сильно замерзших подростков", - цитируют в сообщении официального представителя МВД России Ирину Волк.

Братья дали им свою одежду и отвезли в село Кальвица. Спасенными оказались ребята из поселка Сангар - административного центра Кобяйского района.

По приезде в село оказалось, что у одного из юношей есть признаки обморожения пальцев на руке. Местный фельдшер находился в отъезде, и полицейский сам оказал первую помощь. Также среди жителей в селе нашли женщину, приехавшую из Якутска, она оказала ребенку квалифицированную медицинскую помощь.

"В ходе беседы с подростками полицейский выяснил причину их поступка. 12-летний мальчик объяснил, что захотел навестить родственников папы и выбрал маршрут от поселка Сангар до села Аргас. Двое друзей решили присоединиться к нему. Мальчики искали самый короткий путь и заблудились. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.