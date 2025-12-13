В Народном фронте напомнили о последствиях неуплаты взносов на капремонт

По словам руководителя движения Валерия Алексеева, отказ от оплаты может привести к судебным разбирательствам и принудительному взысканию средств через службу судебных приставов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неуплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов влечет за собой системные правовые последствия, включая судебные разбирательства и принудительное взыскание средств через службу судебных приставов. Об этом заявил в беседе с ТАСС руководитель Народного фронта Валерий Алексеев.

"Закон обязывает собственников платить взносы на капремонт. За неуплату начисляются пени, затем будут приняты судебные решения и произойдет взыскание через приставов", - указал он.

Исключение составляют только категории граждан, имеющие официальные льготы, а также собственники жилья, включенного в специальные государственные программы, такие как реновация. Льготы бывают федеральные и региональные, их необходимо оформлять через МФЦ или Госуслуги.