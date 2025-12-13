Посольство России провело предновогоднюю благотворительную ярмарку в Софии

Собранные средства пойдут на помощь организациям соотечественников в Болгарии

СОФИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Посольство России и Русский дом провели в Софии традиционную благотворительную ярмарку. Как сообщили ТАСС в посольстве, средства, собранные во время благотворительной акции, пойдут на помощь организациям соотечественников в разных районах Болгарии.

"В Болгарии активно работают организации соотечественников, которым требуется помощь на проведение разнообразных культурных мероприятий, средства, собранные во время ярмарки, позволят эти события организовать", - сообщили в посольстве.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, в ярмарке приняли участие сотни человек, кроме болгарских граждан среди посетителей была посол России Элеонора Митрофанова и дипломаты разных стран, которые покупали сувениры и книги из России, сделанные вручную новогодние подарки, пробовали блюда русской и татарской кухни, дегустировали мед и шоколадные изделия.

Все участники ярмарки также увидели праздничную предновогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, многочисленные творческих коллективов. Для детей были организованы разнообразные конкурсы и мастер-классы.