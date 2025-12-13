Умер художник Геннадий Устюгов

Ему было 88 лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов ушел из жизни на 89-м году жизни, сообщил в Telegram-канале фотограф-художник Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

"Умер Геннадий Афанасьевич Устюгов. Царствие Небесное", - говорится в сообщении.

Геннадий Устюгов - советский и российский художник, поэт, представитель "неофициального" ленинградского искусства 1970-1980-х годов. Работы художника хранятся во многих музеях, в том числе в Эрмитаже.

Он родился в 1937 году в городе Токмак Фрунзенской области Киргизской ССР в семье рабочих. После войны с родителями переехал в Ленинградскую область на Карельский перешеек, потом в деревню Новосаратовка, а в 1975 году - в Ленинград.