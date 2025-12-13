В КБР оперативные службы перешли на усиленный режим работы

Причиной стали сильный ветер и снегопад

НАЛЬЧИК, 13 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы в Кабардино-Балкарии перешли на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снегопада, которые наблюдаются в регионе в субботу. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"В связи с погодными явлениями в виде сильного ветра и мокрого снега возможны локальные нарушения электроснабжения. В целях безопасности прошу сохранять бдительность, во время порывов ветра быть осторожными рядом с деревьями и линиями электропередачи", - отметил Коков.

Оперативные службы работают в усиленном режиме и готовы к ликвидации последствий непогоды, отметил руководитель региона.

Накануне в МЧС предупредили о сильном ветре с порывами до 30 м/с в некоторых районах республики в ближайшие несколько дней, на Эльбрусе по этой же причине остановили работу канатных дорог.