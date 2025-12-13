В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть кровли

Прием пациентов продолжается

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Крышу частично сорвало с лечебного корпуса одной из больниц в Энгельсе. Прием пациентов продолжается, сообщили ТАСС в Минздраве Саратовской области.

"Ветром частично сорвало кровлю с лечебного корпуса Энгельсской городской клинической больницы № 1. Теплоснабжение и электроснабжение не пострадало. Прием пациентов в полном объеме продолжается", - отметили в министерстве.

Министерство дорожного хозяйства Саратовской области сообщило, что регион накрыли снегопады и метели, порывы ветра превышают 20 м/с. В Саратове ввели режим повышенной готовности.