В Дагестане закрыли трассу через Харибский перевал

Причиной стал снегопад

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Проезд через Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана закрыли из-за снегопада, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Харибский перевал в Гумбетовском районе закрыт из-за снежной метели", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что работы по расчистке дороги будут начаты с улучшением погодных условий.

"Глава Гумбетовского района Галип Галипов обратился к участникам дорожного движения с призывом не ехать через Харибский перевал до прояснения погоды, перейти на зимние шины, не превышать скорость, беречь свои жизни и жизни окружающих", - добавили в пресс-службе.