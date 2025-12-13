ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В Дагестане закрыли трассу через Харибский перевал

Причиной стал снегопад
Редакция сайта ТАСС
15:47

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Проезд через Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана закрыли из-за снегопада, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Харибский перевал в Гумбетовском районе закрыт из-за снежной метели", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что работы по расчистке дороги будут начаты с улучшением погодных условий.

"Глава Гумбетовского района Галип Галипов обратился к участникам дорожного движения с призывом не ехать через Харибский перевал до прояснения погоды, перейти на зимние шины, не превышать скорость, беречь свои жизни и жизни окружающих", - добавили в пресс-службе. 

РоссияДагестан