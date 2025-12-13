В Росгвардии опровергли информацию о привилегиях рэпера Macan на службе

Андрей Косолапов размещен в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия и питается в установленном порядке вместе со всем личным составом

Macan (Андрей Косолапов) © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сообщения об имеющихся у рэпера Macan (настоящее имя - Андрей Косолапов) привилегиях и послаблениях на службе в армии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Там заявили, что в настоящее время Косолапов готовится к принятию военной присяги. В Росгвардии отметили, что сообщения о применении дисциплинарных мер к военному, снявшему видео с участием рэпера, также недостоверны.

Косолапов проходит службу в Центре специального назначения "Витязь" отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В Росгвардии отметили, что он размещен в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия и питается в установленном порядке вместе со всем личным составом.

Рэпер прибыл в отдельную дивизию особого назначения 28 ноября. Он будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.