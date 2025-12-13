Стартовал праздничный марафон "Рязань - новогодняя столица России 2026 года"

Церемонию открыл глава региона Павел Малков

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В Рязани открылся праздничный марафон "Рязань - новогодняя столица России 2026 года". Открытие прошло на Лыбедском бульваре, старт церемонии дал глава региона Павел Малков.

"Вот теперь мы - настоящая новогодняя столица", - сообщил Малков на церемонии открытия.

Он отметил, что власти региона постарались сделать так, чтобы этот праздник был интересным. "Огромное количество мероприятий запланировано, больше тысячи мероприятий в программе", - сказал Малков.

Новогодний марафон пройдет с 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года. Основной площадкой празднования станет пешеходный Лыбедский бульвар в центре города. Там разместятся главная елка и главная сцена проекта "Рязань - новогодняя столица России 2026 года", будут работать праздничные и гастрономические ярмарки, арт-объекты, тематические зоны, творческие мастерские, фотозоны, каток. На бульваре можно будет увидеть коллекцию крупных инсталляций-матрешек, "одетых" в традиционные женские костюмы "Рязанской нарядной губернии".

Предыдущей новогодней столицей России был Киров. Город принял эстафету в год празднования своего 650-летия (датой его основания считается 1374 год) и стал 13-м городом, получившим этот статус. Рязань во второй раз приняла эстафету новогодней столицы за время существования проекта. В 2025 году город отметил 930-летие и завершит празднование юбилея в почетном статусе с масштабной программой новогодних мероприятий.