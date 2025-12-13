Fox: в США выявили первый случай смерти от силикоза

Симптомы заболевания включают в себя кашель, одышку, усталость и боль в груди

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс объявил о подтверждении первого случая неизлечимого заболевания легких, связанного с воздействием камня при изготовлении с кухонных столешниц. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

По его информации, 40-летний мужчина, проработавший с каменными столешницами на протяжении 14 лет, умер от силикоза. Он занимался шлифовкой и полировкой, в результате чего образовывалась опасная для дыхания кремнеземная пыль. Она попадает в легкие и оставляет рубцы в легочной ткани.

Отмечается, что симптомы заболевания включают в себя кашель, одышку, усталость и боль в груди.

По словам чиновников, риск возникновения силикоза при работе с искусственными камнями выше, чем с натуральными.