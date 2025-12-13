Путин назвал "Площадь искусств" подлинным украшением культурной жизни России

Президент РФ выразил уверенность в том, что фестиваль порадует гостей насыщенной программой, познакомит их с выступлениями прославленных исполнителей и всемирно известных симфонических оркестров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям юбилейного XXV Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", назвав его подлинным украшением культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны.

"Ваш красивый, впечатляющий проект по праву считается подлинным украшением культурной жизни Северной столицы и всей страны. Отрадно, что, бережно сохраняя сложившиеся за многие годы традиции и уникальное творческое наследие создателя фестиваля - выдающегося музыканта и дирижера Юрия Хатуевича Темирканова, форум развивается, обогащается интересными замыслами, вовлекает в свою орбиту новых участников - как признанных мэтров, так и талантливую молодежь, зажигает на музыкальном небосводе новые звезды", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность в том, что фестиваль порадует гостей насыщенной программой, познакомит их с выступлениями прославленных исполнителей и всемирно известных симфонических оркестров. Путин отметил, что особое место в афише занимают произведения композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича.

Глава государства пожелал участникам, организаторам и гостям ярких и незабываемых впечатлений, а также всего самого доброго.

Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича проводит с 13 по 25 декабря международный фестиваль "Площадь искусств", который в 2025 году отмечает свое 25-летие. Праздник звезд классической музыки откроется в Большом зале выступлением академического симфонического оркестра филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева.