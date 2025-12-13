В центре Лондона британские правые провели крупную рождественскую акцию

Демонстрация, которая состоялась на правительственной улице Уайтхолл, не преследовала политические цели, уточнил основатель English Defence League Томми Робинсон

Редакция сайта ТАСС

© Никита Кручиненко/ ТАСС

ЛОНДОН, 13 декабря. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Акция протеста против дехристианизации Великобритании с участием нескольких тысяч человек прошла в центре Лондона. Как передает корреспондент ТАСС, мероприятие под лозунгом "Вернем Христа в Рождество" было организовано основателем крайне правой организации English Defence League ("Лига английской обороны") Томми Робинсоном (настоящее имя - Стивен Яксли-Леннон).

По его словам, демонстрация, которая состоялась на правительственной улице Уайтхолл, не преследовала политические цели. "Это религиозное празднование, а не политическое событие. Оно не про ислам, иммиграцию или бесполезных коммунистов, которые контролируют наше правительство. Речь идет исключительно о том, чтобы вернуть Христа в Рождество", - сказал Робинсон.

Тем не менее, не все участники акции отказались от политических слоганов. Так, некоторые демонстранты принесли баннеры с надписью "Англо-саксонская свобода, приоритет местным жителям". Многие участники акции пришли с флагами Великобритании и Англии. Также были замечены флаги Шотландии, Ирландии и США. Ряд демонстрантов надели кепки со слоганом "Сделаем Британию снова великой".

В ходе акции со сцены прозвучали популярные рождественские гимны, а толпа скандировала "Христос есть Царь!". Праздничную атмосферу также создавали протестующие в костюмах Гринча и колпаках Санта-Клауса. Некоторые держали в руках большие деревянные кресты.

Один из демонстрантов заявил корреспонденту ТАСС, что его не устраивает "левая повестка Церкви Англии". "Я не могу переварить мысль, что в нашей церкви проповеди читают женщины и что священники критикуют коренное население, недовольное неконтролируемой миграцией. Однажды я побывал на службе в храме Русской православной церкви в Лондоне, это запало мне в душу. Возможно, я перейду в ее лоно", - сказал он.

Христианский национализм в Британии

Эта акция стала одной из крупнейших оппозиционных политико-религиозных демонстрацией в стране за последние годы. Ранее Робинсон преимущественно организовывал крупные антимигрантские протесты. Сам он рассказывал, что пришел к христианству во время тюремного заключения. В прошлом году он был приговорен к полутора годам тюрьмы за неуважение к суду, запретившему ему показывать документальный фильм про сирийских беженцев из-за наличия в нем недостоверной информации. Робинсон вышел на свободу досрочно весной этого года.

За несколько дней до акции Церковь Англии выпустила видеоролик, в котором отвергла утверждения о том, что в Великобритании "отменили" Иисуса Христа. Епископ Манчестера Дэвид Уокер в статье в газете The Independent назвал оскорбительным тот факт, что Робинсон "использует этот великий христианский фестиваль света, побеждающего тьму, в качестве опоры в тусклой культурной войне".