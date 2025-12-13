Балицкий: энергоснабжение в Запорожской области восстановят за несколько часов
Редакция сайта ТАСС
22:04
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение населенных пунктов Запорожской области, которое было прервано ночью, восстановят в течение нескольких часов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Энергетики уже проводят восстановительные работы на сетях электроснабжения. По прогнозам, работы займут около трех-четырех часов. <...> Медицинские организации, размещенные в населенных пунктах, которые затронули отключения, работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале.