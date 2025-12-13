В ФРГ выселили на улицу отца помогавшего россиянам правозащитника Мюррея

Это связали с отказом английского банка предоставить властям Германии 25-летнюю выписку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Отца европейского правозащитника Гарри Мюррея, оказывающего юридическую помощь российским гражданам в ЕС, выселили на улицу из арендованной квартиры в Кёльне из-за отказа английского банка предоставить властям ФРГ 25-летнюю банковскую выписку. Об этом ТАСС сообщил сам правозащитник.

"Моего отца с применением силы выселили из арендованной квартиры. Медикаменты, большая часть личных вещей у него была отобрана. В качестве повода использовали отказ английского банка предоставить властям Германии банковскую выписку моего отца за 25 лет", - сказал Мюррей.

По словам правозащитника, его отец 83-летний Лазарь Мурей, выходец из СССР, с 1992 года сталкивался с административным давлением - от заморозки счетов и перебоев с социальными выплатами до ограничений в доступе к медпомощи. Мюрей также заявил о процессуальных нарушениях при рассмотрении дел его отца.

Среди дел, в которых Мюррей оказывал помощь российским гражданам, были обжалование прекращения социальных выплат пожилому переселенцу и представительство интересов семьи при отказе страховщика в оплате лечения, которое привело к судебным решениям о восстановлении выплат. Мюррей также выступал в защиту россиянки Нелли Бирюковой, у которой органы опеки ФРГ забрали сына (позднее ребенок вернулся в Россию), и оказывал правовую поддержку Елене Ланг в ее борьбе за возвращение дочерей, удерживаемых, по ее словам, испанскими ювенальными службами. Дети были возвращены в Россию. Также в 2010 году Мюррей участвовал в организации возвращения в Екатеринбург внутренних органов 10-летнего мальчика, которые врачами немецкой клинике были изъяты без разрешения родителей.