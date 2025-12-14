В ОП предупредили о предлагающих заработать на инвестициях мошенниках

Чаще всего злоумышленники завлекают людей обещаниями прибыли от вложений в криптовалюту, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мошенники, предлагающие заработать на инвестициях, активизируются в преддверии новогодних праздников и в течение января. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Прошу быть граждан крайне бдительными, так как в преддверии наших новогодних праздников и весь январь активизируются мошенники, которые предлагают заработать на инвестициях, прежде всего, в криптовалюту. Играет на руку то, что первые две январских недели у нас выходные и граждане при наличии свободного времени проводят его на просторах интернета", - сказал Машаров ТАСС.

По его словам, американские и европейские рынки начнут "оживать" после католического Рождества и мошенники, используя несколько простых, но эффективных манипуляций, будут зазывать граждан подзаработать и "порадовать" себя дополнительным источником дохода.

"Это все чистейшей воды лукавство и обман, ни в коем случае не стоит реагировать на подобного рода сообщения в Telegram-каналах, особенно от людей, именующих себя финансовыми гуру, аналитиками, которые владеют инсайдом на финансовом рынке и на крипторынке, в частности", - отметил Машаров.

По его словам, также следует помнить, что в связи с отсутствием регулирования криптовалют в РФ в случае потери инвестиций или мошеннических действий вернуть свои сбережения будет практически невозможно. "Не ведитесь на уговоры мошенников, инвестиции в криптовалюты в условиях правового вакуума - это потерянные деньги, нервы и время", - подчеркнул Машаров.