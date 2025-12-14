МВД: билеты на экзамен для получения водительских прав не менялись

Актуальные вопросы размещены на официальном сайте ведомства

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Билеты для проведения теоретического экзамена на право управления автомобилем в 2025 году не менялись. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В 2025 году в экзаменационные билеты для проведения теоретического экзамена, а также в нормативные правовые акты, регламентирующие правила приема экзаменов на право управления транспортными средствами, изменения не вносились", - сказали в пресс-центре.

В МВД ранее сообщили ТАСС, что после вступления 1 марта 2023 года изменений в правила дорожного движения были внесли коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В частности, в них были включены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, изменения затронули вопросы времени действия знаков 3.29 и 3.30 (стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца), применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 (остановка запрещена) в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

Актуальные вопросы экзаменационных задач размещены на официальном сайте МВД России.