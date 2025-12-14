В Москве прогнозируют до 6 градусов мороза

В ночь на 15 декабря температура может опуститься до минус 11 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 6 градусов ожидаются в Москве 14 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 4-6 градусов мороза, в ночь на понедельник температура может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 8 - минус 3 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов.