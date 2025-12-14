В Госдуме объяснили возможный запрет самостоятельного восхождения на Эльбрус

Высоты более 4 тыс. метров связаны с рисками гипоксии, переохлаждения и резкого изменения погоды, подчеркнул зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по ограничению восхождения на Эльбрус значительно снизит риски несчастных случаев с альпинистами. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

Ранее Минэкономразвития РФ предложило в рамках эксперимента разрешить восхождение на высоту более 4 тыс. метров на Эльбрус на Кавказе только организованным группам.

"Эльбрус является самым высокогорным курортом России, и высоты выше 4 тыс. метров связаны с серьезными рисками: гипоксия, переохлаждение, резкая смена погоды, сложные участки маршрута. Эксперимент позволит установить систему организованных восхождений под руководством сертифицированных инструкторов, что значительно снизит вероятность несчастных случаев", - сказал Кривоносов, отметив, что на Эльбрусе встречаются маршруты повышенной сложности и нестабильные погодные условия, что требует дополнительных мер контроля.

По его словам, в рамках эксперимента планируется сделать обязательной регистрацию всех восхождений в специальном реестре. "Группы будут формироваться только через аккредитованных проводников, которые несут ответственность за маршрут, состав участников и прохождение всех контрольных точек. Это позволит видеть, кто находится на горе, где именно проходит группа и своевременно реагировать при форс-мажорах", - считает депутат.

Он отметил, что ежегодно в горах России происходит до 200 несчастных случаев, "десятки из которых заканчиваются трагически". "Большинство инцидентов связаны либо с недостаточной подготовкой туристов, либо с попытками подняться на большие высоты без сопровождения профессионалов", - поделился зампред комитета.