Прошунин: качество отдыха в Сочи нужно повышать по примеру турецких курортов

Глава города отметил, что администрация делает все возможное для достижения этой цели

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 14 декабря. /ТАСС/. Качество отдыха и комфорт проживания в Сочи необходимо улучшать по примеру турецких курортов, где россияне предпочитают отдыхать по системе "все включено". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава администрации города Андрей Прошунин.

"Если мы говорим о качестве, о комфорте проживания [в Сочи в сравнении с Турцией], то, конечно, здесь нам нужно брать пример с коллег именно с точки зрения экономики, когда система "все включено" дает возможность туристам заранее просчитывать траты на свой отдых", - сказал Прошунин.

По его словам, власти курорта для этого делают "максимально возможное". Прошунин напомнил, что в Сочи работают 180 пляжей, из них 113 - муниципальные, а 64 - получили в рамках национального стандарта качества "Синий флаг", соответствующий высшей категории.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.