Юрист Чанышев рассказал, когда наблюдение за соседями грозит уголовным делом

Скрытую видеосъемку или целенаправленную слежку могут посчитать нарушением неприкосновенности частной жизни

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Целенаправленное наблюдение за соседями или видеосъемка их личной жизни могут быть расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни и стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС рассказал юрист Тимур Чанышев.

"Само по себе наблюдение из окна не образует состава правонарушения. Но если идет целенаправленное наблюдение или скрытая видеосъемка личной жизни соседей, это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни по ст. 137 УК РФ", - сказал он.

Чанышев пояснил, что для привлечения к ответственности нужны доказательства: видеозаписи, свидетельские показания, фиксированное поведение.