Бойцы 11-й бригады ВДВ открыли в зоне СВО полевой храм в честь Илии Пророка

Пророк является покровителем Воздушно-десантных войск, отметил священнослужитель Максим

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" открыли в зоне специальной военной операции подземный православный храм в честь Илии Пророка. Об этом ТАСС сообщил помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим.

"Мы отслужили молебен в новом полевом храме в честь пророка Божия Илии, который только построили, только сделали. Пока еще наполнение у нас не такое большое, но тем не менее в дальнейшем мы этот наш храм благоустроим и будем полноценно проводить богослужения с нашими военнослужащими, совершать молебны, литургии, исповедовать и причащать", - сказал он.

Священник отметил, что Илия Пророк является небесным покровителем Воздушно-десантных войск. По его словам, полевая церковь еще не освящена, но в ней уже проводятся некоторые виды богослужений.

"В нашем храме есть мощи святого воина великомученика Федора Стратилата, небесного покровителя воинов, которому мы молимся, прикладываемся и совершаем ему молебны", - подчеркнул Максим.