В ГД хотят позволить полиции следить за экс-заключенными с помощью "умных камер"

По словам зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, главной целью является предотвращение совершения новых преступлений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Полицейские в РФ могут получить возможность без согласия бывших заключенных использовать их биометрию для осуществления административного надзора. Эта возможность предусмотрена внесенным в Госдуму законопроектом, рассказал ТАСС один из авторов инициативы, заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Менее месяца назад с коллегами внесли в Госдуму законопроект, который позволит подключить возможности "умных камер" для контроля за поднадзорными, - сказал депутат. - Мы предлагаем дать полиции больше цифровых инструментов - данные геолокации, платежных систем и видеокамер. Если Госдума закон примет, УВД смогут передавать фото разыскиваемых лиц региональным операторам систем видеонаблюдения без согласия самих поднадзорных".

Выборный напомнил, что административный надзор обязателен в том числе для тех, кто совершал сексуальные преступления в отношении детей. По его словам, в рамках такого надзора главная задача - предотвратить совершение новых преступлений, "соблюдая при этом принципы законности и конфиденциальности".

"В идеале, конечно, стоит стремиться к пожизненному контролю со стороны государства за этой категорией лиц", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что для этого потребуется "законодательно разрешить передачу биометрических данных преступников без их согласия в информационные системы".

О законопроекте

Документ о праве полиции без согласия обрабатывать и передавать биометрические персональные данные бывших заключенных, находящихся под административным надзором, на рассмотрение палаты парламента внесла группа депутатов во главе с Выборным.

Изменения предлагается внести в закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", расширив права органов внутренних дел в рамках административного надзора. Предполагается, что полицейские смогут для розыска и контроля использовать диктофоны, фото- и видеокамеры, информацию баз данных, данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем и систем распознавания лиц.

Соответствующие изменения предлагается внести и в закон "О персональных данных", допустив обработку биометрических персональных данных без необходимого согласия экс-заключенных, находящихся под административным надзором.

Согласно российскому законодательству, административный надзор обязательно устанавливается в том числе за экс-заключенными, которые были осуждены за повторное совершение тяжких или особо тяжких преступлений, за преступления против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних, за преступления террористической направленности, а также за истязания, причинение тяжкого вреда здоровью или убийство по причине по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Кроме того, надзор устанавливается за освободившимися из тюрьмы гражданами, которые вовлекли несовершеннолетних в преступную группу или в совершение одного тяжкого преступления или нескольких преступлений средней тяжести.