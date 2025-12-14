Лишь 3% опрошенных россиян хотели бы получить на Новый год подарочный сертификат

Наибольшая доля респондентов предпочитают "что-то для души", узнали аналитики банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Всего 3% из опрошенных россиян хотели бы получить в качестве подарка на Новый год сертификат или предоплаченную банковскую карту, показал проведенный банком "Русский стандарт" опрос (материалы есть у ТАСС).

Наибольшая доля респондентов хотела бы на Новый год получить что-то для души, что принесет положительные эмоции. Так в 2025 году ответили 37% участников (39% - в 2024 году). На втором месте по предпочтениям - деньги с долей голосов в 32% (31% в 2024 году). А 28% опрошенных признались, что любят получать полезные и практичные презенты (26% в 2024 году).

При этом в течение 2025 года большинство из опрошенных (52%) получали в качестве подарка на различные праздники деньги. Что-то полезное получали в подарок 26% россиян. Подарок для души получали 19% участников опроса, а предоплаченную карту или сертификат - 3%.

Подарки для близких

Сами участники опроса обычно дарят то, что, по их мнению, получатель сам себе не купит, но будет искренне рад. Так ответили 46% респондентов. На втором месте по популярности деньги - их дарят 22% опрошенных. Еще 20% россиян дарят то, что выбрал сам получатель подарка. А 8% респондентов готовят презент, который будет полезен в быту.

В опросе принимали участие более 2 тыс. респондентов из числа клиентов банка "Русский стандарт".