В Петропавловске-Камчатском открылась самая восточная в стране городская елка

Для детей также организовали театрализованное новогоднее представление

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Самая восточная елка в стране открылась в Петропавловске-Камчатском. Перед маленькими зрителями развернулось театрализованное новогоднее представление, сообщили ТАСС в мэрии.

"Новогодняя команда проводит активные игры и конкурсы со сладкими подарками для участников, также перед зрителями развернулось настоящее новогоднее представление. Главным моментом праздника стало зажжение огней на главной елке Камчатки", - рассказали в мэрии столицы полуострова.

Елки в эти дни открываются и в разных районах Петропавловска-Камчатского, там также проходит развлекательная программа. Праздник в центре города был перенесен с 13 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.