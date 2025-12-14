В Благовещенске на фестивале зимних видов спорта отметят два праздника

Сначала участники отпразднуют китайский Новый год, а после Масленицу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 декабря. /ТАСС/. В рамках международного фестиваля зимних видов спорта "Зимы на Амуре" в Благовещенске в 2026 году сначала отпразднуют китайский Новый год, а после Масленицу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области со ссылкой на губернатора региона Василия Орлова.

"В следующем году мы впервые запустим в Благовещенске уникальный зимний проект. Первым событием "Зимы на Амуре" станет китайский Новый год, который состоится 14 февраля. После него, 22 февраля, по русской традиции проводим зиму. На Масленицу запланированы большие народные гуляния с блинами. Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта станет завершающим мероприятием цикла. Считаю, амурский зимний проект вызовет интерес у туристов, в том числе из других стран", - сказал он.

Программа фестиваля включает соревнования по хоккею, автомобильным гонкам и заездам багги на льду. Пройдут выступления профессиональных пилотов команд "КАМАЗ - мастер" и Ural motorsport. Также утверждено место проведения массовых заплывов в ледяной воде.

Предварительно разработана схема размещения фестивального городка и после согласования китайской стороной ее опубликуют на официальном сайте фестиваля #ЗимФестАмур. Хедлайнеров фестиваля организаторы держат в секрете. Известно, что губернатор области пригласил российского спортсмена Николая Валуева принять участие в мероприятии.

Это седьмой международный фестиваль зимних видов спорта на льду реки Амур, который пройдет между городами Благовещенск и Хэйхэ (КНР) с 28 февраля по 1 марта. Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта берет начало в 2017 году, когда состоялся первый хоккейный турнир "Содружество". Четыре года назад в рамках программы появилось зимнее ралли на льду, в 2025-м в программу соревнований добавилось зимнее плавание.